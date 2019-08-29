لماذا كشفت إسرائيل تفاصيل مشروع "الصواريخ الدقيقة" في لبنان 

وقال وزير الخارجية، وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في حوار مع صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن بلاده تعمل على تجريم إيران وتضييق خطوات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

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وأوضح يسرائيل كاتس أنه التقى وزير الخارجية البريطاني أمس، وعرض عليه الإجراءات الإسرائيلية ضد مشروع "الصواريخ الدقيقة" في لبنان، طالبا منه إعلان الحرس الثوري "منظمة إرهابية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف مساء اليوم، الخميس، النقاب عن تفاصيل حول مشاريع الصواريخ الدقيقة التابعة لـ"حزب الله" بقيادة إيران فضلا عن الكشف عن شخصيات إيرانية ولبنانية تقف خلف المشروع المقام في لبنان.

فكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، جاء فيها أن إسرائيل تكشف عن الشخصيات المسؤولة عن مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان.

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في الفترة الأخيرة تسعى إيران و"حزب الله" لتسريع مشروع الصواريخ الدقيقة من خلال محاولة إنشاء مواقع إنتاج وتحويل على الأراضي اللبنانية في عدة مناطق.