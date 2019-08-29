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وكالة: سوناطراك الجزائرية ترفع سعر البيع للنفط تحميل سبتمبر

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وكالة: سوناطراك الجزائرية ترفع سعر البيع للنفط تحميل سبتمبر وكالة: سوناطراك الجزائرية ترفع سعر البيع للنفط تحميل سبتمبر

مباشر: ذكر تقرير حديث أن شركة سوناطراك الجزائرية رفعت سعر البيع للنفط تحميل سبتمبر/أيلول القادم.

وحددت شركة سوناطراك الجزائرية، اليوم الخميس، سعر البيع الرسمي لخام مزيج صحارى للتحميل في سبتمبر/ أيلول عند 10 سنتات أقل من "برنت" للبرميل، وفقا لوكالة "رويترز".

ويشار، إلى سعر البيع الرسمي لخام صحاري للشحن أغسطس/ آب عند 60 سنتا أقل من "برنت" للبرميل.

وبحلول الساعة 4:09 مساء بتوقيت جرينتش زاد سعر عقود خام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 0.5 في المئة عند مستوى 60.79 دولار للبرميل.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" بنسبة 1.5 في المئة، مسجلاً 56.64 دولار للبرميل، خلال نفس التوقيت.

وأفاد تقرير، نشر أمس، أن صادرات شركة سوناطراك النفطية تراجعت من حيث القيمة بأكثر من 8 في المائة بنهاية فبراير/ شباط 2019، على أساس سنوي.

وأشار التقرير، إلى أن الصادرات النفطية للشركة الجزائرية انخفضت خلال الفترة ذاتها بنسبة 9 في المائة من حيث الحجم، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وأرجع التقرير، تراجع صادرات "سوناطراك" إلى التقلبات الجوية في جنوب أوروبا.

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مباشر (اقتصاد)

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