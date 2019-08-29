محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع التفاؤل التجاري

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع تطورات جديدة بشأن الأوضاع التجارية وبالتزامن مع الاضطرابات السياسية داخل الكتلة.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن واشنطن وبكين سوف يُجريان محادثات تجارية اليوم وسط إبداء الجانب الصيني رغبته في حل الأزمة مع الولايات المتحدة.

وصرحت اليوم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، بأنها تؤمن بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال لديه زخم قوي ولكن عدم اليقين والتباطؤ الاقتصادي العالمي لديهم تأثير.

وبالنظر إلى الأوضاع داخل أوروبا، فإن رئيس وزراء بريطانيا تمكن من الحصول على موافقة ملكة بريطانيا فيما يتعلق بتعليق أعمال البرلمان لمدة شهر تقريباً.

ورفعت تلك الخطوة المخاوف فيما يتعلق بمصير البريكست، مع وجود تكهنات بأنها تستهدف تسهيل تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 1 بالمائة ليغلق عند مستوى 376.7 نقطة، كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.5 بالمائة مسجلاً 5450 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1 بالمائة عند 7184.3 نقطة، كما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.2 بالمائة مُسجلاً 11838.9 نقطة.

وقادت أسهم السيارات الخسائر بنحو 0.4 بالمائة، أما أسهم قطاعي البناء والخامات فارتفعوا بنسبة 0.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 4:08 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.2 بالمائة لتسجل العملة الأوروبية الموحدة 1.1057 دولار.