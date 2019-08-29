بيمكو تدعو الاحتياطي الفيدرالي لخفض حاد لمعدل الفائدة

مباشر: تعتقد أكبر شركة في إدارة صناديق السندات حول العالم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض معدلات الفائدة بشكل أكثر قوة من المتوقع.

وكتبت الخبيرة الاقتصادية في شركة بيمكو "تيفاني وايلدنج" خلال مدونة حديثة، أمس الأربعاء: "لسنا متأكدين من أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، كما نرى أن مخاطر الركود الاقتصادي تبعث على القلق بدرجة كافية كي تبرر قيام الفيدرالي بمزيد من إجراءات التيسير".

وتعتقد بيمكو، التي تدير أصولاً بقيمة 1.8 تريليون دولار، أن المركزي الأمريكي سيكون بحاجة لاتخاذ إجراء حاسم من أجل تفادي الدخول في مرحلة ركود اقتصادي في ظل النظرة المستقبلية القاتمة بشأن الاقتصاد إضافة للنزاع التجاري مع الصين والذي لا يظهر أيّ إشارات بشأن التوصل لحل.

ويضع المستثمرون حالياً فرصة بنسبة 99.6 بالمائة لخفض الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل مقارنة مع احتمالات بنحو 0.4 بالمائة لخفض قدره 50 نقطة أساس.

وتوضح "وايلدنج" أن خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قد لا يكون كافياً، حيث أن زخم سوق العمل يتباطأ كما أن هناك إشارات قليلة على وجود حل للحرب التجارية.

وتابعت: نعتقد أن هناك حاجة إلى نهج أكثر عدوانية للتخفيف من خطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وأرجعت هذا الاعتقاد جزئياً إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة ربما تقلل من مدى تباطؤ الاقتصاد.

وقالت: نتوقع أن يتبع خفض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في الشهر المقبل مزيد من التخفيضات في الفائدة بحلول نهاية العام.