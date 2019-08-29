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وكالة: رئيس وزراء السودان يؤجل إعلان تشكيل الحكومة

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وكالة: رئيس وزراء السودان يؤجل إعلان تشكيل الحكومة وكالة: رئيس وزراء السودان يؤجل إعلان تشكيل الحكومة

مباشر: قرر رئيس وزراء السودان الجديد، عبدالله حمدوك، تأجيل إعلان تشكيل حكومة.

وذكر مكتب رئیس الوزراء، اليوم الخميس، أن حمدوك طلب من الأطراف السودانیة المعنیة بالملف الحكومي مھلة تتراوح بین 48 ساعة و72 ساعة لتقديم تشكيل الجديدة، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وأوضح، أن الطرفین اتفقا على التأجیل لمراجعة قوائم المرشحین والمرشحات للمناصب الوزاریة والمجالس المتخصصة وذلك وفق جدول زمني محدد.

وقال القیادي في قوى الحریة والتغییر، حبیب العبید، إن اعلان الحكومة الانتقالیة تأجل بعد اجتماع مشترك مع المجلس المركزي لقوى الحریة والتغییر.

وفي 27 أغسطس / آب الجاري، تسلم رئيس وزراء السودان الجديد عبد الله حمدوك قائمة بـ49 مرشحاً للحكومة.

وقالت وكالة أنباء السودان "سونا"، حينها، أن حمدوك استلم قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير.

وتابعت الوكالة، أن الترشيحات بلغت 49 مرشحاً ومرشحة، لعدد 14 وزارة، و16 مرشحاً ومرشحة لـ 5 مجالس وزارية متخصصة.

ترشيحات

رئيس وزراء السودان يتسلم قائمة بـ49 مرشحاً للحكومة السيرة الذاتية لـ"حمدوك" المرشح لتولي رئاسة الحكومة السودانية محدث.."حمدوك" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لحكومة السودان

مباشر (اقتصاد)

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