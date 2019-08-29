ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

الرياض – مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عددا من الأحداث الاقتصادية؛ أبرزها إعلان مؤسسة النقد- ساما إحصاءات شهر يوليو/ تموز، والتي أظهرت ارتفاع تحويلات الوافدين لأعلى مستوى بـ9 أشهر، وانخفاض الاحتياطي العام للحكومة 13.3 بالمائة، مقابل قفزة بجاري الحكومة، وسجلت موجودات "ساما" ارتفاعا طفيفا، وزاد الاحتياطي الأجنبي لـ503.5 مليار دولار .

وحددت هيئة الغذاء والدواء بالمملكة موعد تطبيق قرار منع استخدام السكر بالعصائر الطازجة، وتم تعيين شركة استشارية لتحديد مواصفات الجسر الموازي بين السعودية والبحرين.

وعلى مستوى سوق الأسهم، وافق مساهمو "مجموعة السريع" على تخفيض رأسمال الشركة 71 بالمائة، وتم تغريم متداول 8.87 مليون ريال للتلاعب بأسهم شركة "دار الأركان"، وأعلن مؤشر "إم.إس.سي.آي" انضمام السوق السعودي، وأخيرا هبط مؤشر السوق في أغسطس/ آب بثاني أكبر وتيرة منذ 2016.

ويرصد "مباشر" أبرز قرارات سوق الأسهم والأحداث الاقتصادية بالمملكة اليوم الخميس كالتالي:

تحويلات الوافدين بالسعودية تقفز في يوليو لأعلى مستوى بـ9 أشهر

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 13.3% خلال يوليو..وقفزة بجاري الحكومة

موجودات مؤسسة النقد السعودية ترتفع 0.66% في يوليو

احتياطي السعودية الأجنبي يرتفع لـ503.5 مليار دولار خلال يوليو

متوسط سعر طن الحديد بالسعودية يواصل التراجع للشهر الثالث

"الغذاء السعودية": منع استخدام السكر بالعصائر الطازجة مطلع 2020

تعيين شركة استشارية لتحديد مواصفات الجسر الموازي بين السعودية والبحرين

الترفيه السعودية تطلق حزمة التراخيص الجديدة

الزراعة السعودية تطرح مشاريع استثمارية للشركات

"أرامكو" آسيا تروج لفرص استثمارية بالسعودية

"مُدن" توفر حلولاً تمويلية جديدة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

خالد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي يؤكدان التصدي لإيران

السعودية توقع مذكرة لتطوير أبحاث وإنتاج الزراعة الملحية بالمملكة

قوات التحالف: سقوط مقذوف "حوثي" على مطار أبها الدولي

سوق الأسهم:

إنفوجرافيك.. أهم الأرقام بنتائج الشركات السعودية في النصف الأول

مساهمو "مجموعة السريع" يقرون تخفيض رأسمالها 71%

"إكسترا" السعودية تفتتح فرعها الثالث بسلطنة عمان

محدث.. 15 صفقة خاصة بالسوق السعودية أكبرها على "الراجحي"

ارتفاع جماعي لأسهم الأسمنت بالسوق السعودي.. و"اليمامة" تتصدر المكاسب

تغريم متداول 8.87 مليون ريال للتلاعب بأسهم شركة "دار الأركان"

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"إم.إس.سي.آي": انضمام السوق السعودي للمؤشر جاء بعد تأييد المستثمرين الأجانب

المؤشر السعودي يفقد 151 نقطة بآخر جلسات أغسطس..ويعمق خسائره الأسبوعية

السوق السعودي يهبط في أغسطس بثاني أكبر وتيرة منذ 2016