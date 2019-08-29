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البرازيل تتفادى السقوط في مرحلة ركود اقتصادي

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البرازيل تتفادى السقوط في مرحلة ركود اقتصادي البرازيل تتفادى السقوط في مرحلة ركود اقتصادي

مباشر: تمكنت البرازيل من تفادي الدخول في مرحلة ركود اقتصادي بعدما سجل أكبر في أمريكا الجنوبية نمواً خلال الربع الثاني من العام الجاري يفوق التوقعات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات البرازيل، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.4 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع الربع السابق له.

وكان اقتصاد البرازيل انكمش بنسبة 0.2 بالمائة خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري على أساس فصلي، وهو أول تراجع في الناتج المحلي الإجمالي تسجله البلاد منذ عام 2016.

ويعني التوسع الاقتصادي الذي شهدته البرازيل في الربع الثاني أن البلاد تمكنت من تجنب الدخول في مرحلة ركود اقتصادي والتي تُعرف من الناحية الفنية على أنها انكماش لمدة ربعين متتاليين.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن ينمو اقتصاد البرازيل بنسبة 0.2 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019.

وأوضحت البيانات أن النمو بالربع الثاني كان مدفوعاً في الأساس بأداء القطاع الصناعي الذي ارتفع بنسبة 0.7 بالمائة إضافة لمكاسب القطاع الخدمي البالغة 0.3 بالمائة.

أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد البرازيل شهد نمواً بنسبة 1 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو أعلى من توقعات المحللين البالغة 0.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 2:01 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي لتسجل الورقة الخضراء 4.1668 ريال.

مباشر (اقتصاد)

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