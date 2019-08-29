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اجتماع تنسيقي بشأن القضايا الإقليمية للبحرين والسعودية والإمارات

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اجتماع تنسيقي بشأن القضايا الإقليمية للبحرين والسعودية والإمارات اجتماع تنسيقي بشأن القضايا الإقليمية للبحرين والسعودية والإمارات

مباشر: عقدت دولة الخليج الثلاث البحرين والسعودية والإمارات اجتماع تنسيقي بشأن القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة بالوقت الراهن.

وأفادت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان صادر، اليوم الخميس، أن وزير الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، اجتمع مع أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، وأحمد بن عبدالعزيز قطان وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بالمملكة العربية .

وأفاد البيان، أنه تم خلال الاجتماع التنسيق والتشاور إزاء أهم القضايا الاقليمية والدولية وسبل مواجهة التحديات في المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والتقدم لدولها وشعوبها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض العلاقات الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تستند إليه من دعائم صلبة من روابط الأخوة والمصير المشترك بما يدفع بتلك العلاقات على الدوام إلى آفاق رحبة على المستويات كافة.

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