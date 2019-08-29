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الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 13.3% خلال يوليو..وقفزة بجاري الحكومة

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الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 13.3% خلال يوليو..وقفزة بجاري الحكومة الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 13.3% خلال يوليو..وقفزة بجاري الحكومة

الرياض- مباشر: أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، تراجع الاحتياطي العام للحكومة بنسبة 13.25 بالمائة تعادل نحو 76 مليار ريال، خلال يوليو الماضي، على أساس سنوي، بينما قفز جاري .

وبلغ الاحتياطي العام للحكومة نحو 497.6 مليار ريال خلال يوليو 2019، مقارنة بنحو 573.67 مليار ريال خلال الشهر المماثل من 2018.

وارتفع الاحتياطي العام مقارنة بشهر يونيو السابق له البالغ فيه نحو 497.58 مليار ريال.

وقفز جاري الحكومة خلال يوليو الماضي، بنسبة 166.35 بالمائة، على أساس سنوي.

وبلغ جاري الحكومة 64.32 مليار ريال خلال يوليو الماضي، مقارنة بنحو 24.15 مليار ريال خلال يوليو 2018.

وتراجع جاري الحكومة على أساس شهري، بعد تسجيله نحو 100.1 مليار ريال خلال يونيو 2019.

ويمثل الاحتياطي العام أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، ويشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، بعد استبعاد بند مخصصات المشاريع الملتزم بها، المذكور في التقارير السابقة.

ويتم صرف معظم نفقات الدولة كالرواتب من الحساب الجاري، كما يتم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه.

وبلغت قيمة ودائع الصناديق والهيئات حكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 129.49 مليار ريال خلال يوليو الماضي، مقارنة بنحو 105.43 مليار ريال خلال الشهر المماثل من 2018. 

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