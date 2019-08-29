تحويلات الوافدين بالسعودية تقفز في يوليو لأعلى مستوى بـ9 أشهر

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية انخفاضا خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة 12.5 بالمائة على أساس سنوي، بتراجع يعادل 9.7 مليار ريال (2.59 مليار دولار).

وأظهرت إحصائية لـ"مباشر"، تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، انخفاض قيمة تحويلات الوافدين بالمملكة إلى مستوى 72.82 مليار ريال (19.42 مليار دولار) خلال فترة الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل تحويلات بلغت قيمتها 83.24 مليار ريال (22.2 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2018.

وتأثر إجمالي التحويلات بانخفاضها بشكل ملحوظ خلال شهر فبراير/ شباط بما نسبته 24.6 بالمائة أو ما يعادل 3.15 مليار ريال (839 مليون دولار)، إلى 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مقارنة بــ 12.79 مليار ريال (3.41 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.

وخلال شهر يوليو/ تموز 2019، تراجعت تحويلات الوافدين بالمملكة 5.86 بالمائة؛ إلى 11.46 مليار ريال (3.06 مليار دولار)، مقارنة بـ 12.18 مليار ريال (3.25 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2018.

ورغم تراجع تحويلات الوافدين بالسعودية في الشهر الماضي إلا أنها كانت عند أعلى مستوياتها منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول من 2018 (9 أشهر) عندما كانت تبلغ خلاله 11.72 مليار ريال (3.13 مليار دولار).

وعلى أساس شهري، ارتفعت تحويلات الأجانب بالسعودية 31.6 بالمائة مقارنة بشهر يونيو/ حزيران 2019؛ والتي بلغت خلاله 8.71 مليار ريال (2.32 مليار دولار).

وأثرت عدة عوامل على تحويلات الوافدين بالسعودية؛ أبرزها تطبيق رسوم على المرافقين والوافدين، وبرامج التوطين عبر سعودة الوظائف بهدف تشغيل المواطنين السعوديين بدلاً من الأجانب.

وتم فرض مقابل مالي على المرافقين للوافدين ابتداءً من شهر يوليو/ تموز 2017 مع زيادة سنوية تبلغ في السنوات اللاحقة قيمتها 100 ريال تدفع بشكل شهري، (100 في أول سنة، ثم 200، و300، و400 ريال في السنوات اللاحقة).

وتراجع عدد الأجانب بسوق العمل السعودي خلال الربع الأول من العام 2019 بواقع 529.89 ألف مشتغل إلى 9.653 مليون مشتغل، مقارنة مع 10.183 مليون مشتغل بالربع الأول من عام 2018.

تحويلات السعوديين

وعلى مستوى تحويلات السعوديين منذ بداية 2019، شهدت انخفاضا نسبته 10.56 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبما يعادل 4.87 مليار ريال (1.3 مليار دولار).

وبلغت قيمة التحويلات 33.57 مليار ريال (8.95 مليار دولار)، مقارنة بـإجمالي تحويلات السبعة أشهر الأولى من عام 2018 والبالغة 37.53 مليار ريال (10 مليارات دولار).

وشهدت تحويلات السعوديين ارتفاعا 20.1 بالمائة خلال شهر يوليو/ تموز 2019 على أساس سنوي؛ إلى 5.43 مليار ريال (1.45 مليار دولار)، مقابل 4.52 مليار ريال (1.21 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.

وارتفعت التحويلات 54.4 بالمائة خلال يوليو/ تموز مقارنة بالشهر السابق، بزيادة 1.91 مليار ريال (510 مليون دولار).

وخلال النصف الأول من 2019، تراجعت قيمة تحويلات الوافدين بالمملكة بنحو 13.7 بالمائة على أساس سنوي، بما يعادل 9.7 مليار ريال (2.59 مليار دولار).

وأظهرت حسابات "مباشر"، انخفاض قيمة تحويلات الوافدين بالمملكة إلى مستوى 61.36 مليار ريال (16.36 مليار دولار)، مقابل تحويلات بلغت قيمتها 70.06 مليار ريال (18.68 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2018.

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