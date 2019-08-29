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"غزل وشيطنة"... حمد بن جاسم يثير الجدل بتغريدات جديدة عن السعودية

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© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

ووصف ابن جاسم، المملكة العربية بـ"الشقيقة الكبرى"، معتبرا أنها "زُجت" في أزمات و"ليس لها مصلحة" في الخلاف مع قطر.

وقال ابن جاسم على "تويتر": "كان لمجلس التعاون الدور الرئيسي لتحريك الأمور، خاصة في الجامعة العربية وأيضا في المجتمع الدولي، لمحاولة درء الخطر والتحديات أو اقتراح حلول لا تضر بمصالح دولة".

وأضاف "لكن للأسف أصبح المجلس معطلا في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بنا بسبب الخلاف الحالي الذي ليس لقطر أو للمملكة بالذات مصلحة فيه، مثلما زُجْت المملكة في أزمات أخرى ليس لها مصلحة فيها".

وتابع قائلاً "أعتقد أنه آن الأوان للشقيقة الكبرى أن ترى أن المصلحة الخليجية تقتضي أن يقوموا بدورهم في لم الشمل وتحصين المجلس من التحديات والمخاطر. فقطر ليست عدوكم بل كانت دائماً تحافظ على هذه العلاقة في ظل الاحترام المتبادل".

وبحسب ما تقول "سي أن أن" الأمريكية، جاءت تصريحات الشيخ حمد بن جاسم في الوقت الذي تتردد فيه شائعات عن وجود خلاف بين الإمارات والسعودية بسبب أحداث عدن، وهو ما نفاه مسؤولو الدولتين بشدة، مؤكدين على قوة وعمق العلاقات السعودية الإماراتية.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني قد سيطر على عدن بعد اشتباكات مسلحة مع قوات حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واتهم المجلس حكومة هادي بأنها تتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، بينما اتهمت حكومة هادي الإمارات بأنها تدعم "تمرد" المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأثارت تصريحات الشيخ حمد بن جاسم انتقادات من معلقين سعوديين وإماراتيين على تويتر، منهم الإعلامي السعودي ماهرالبواردي، والذي اعتبر أن "مغازلة" السعودية ومحاولة "شيطنة" الإمارات لن تجدي، على حد وصفه.

SputnikNews

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