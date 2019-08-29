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بيدرسون: تشكيل اللجنة الدستورية السورية يوشك على الانتهاء

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بيدرسون: تشكيل اللجنة الدستورية السورية يوشك على الانتهاء بيدرسون: تشكيل اللجنة الدستورية السورية يوشك على الانتهاء

واشنطن - سبوتنيك. وقال بيدرسون "في بداية شهر تموز/ يوليو، أجريت مفاوضات مثمرة مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم وقيادة لجنة المفاوضات السورية بشأن جميع القضايا المتبقية من الحزمة بأكملها - أسماء (المرشحين )، دائرة اختصاصات اللجنة وقواعد الإجراءات. الحزمة انتهت تقريبا".

ووفقا له، كل الخلافات المتبقية "بسيطة نسبيا".

وأكد بيدرسون "أنا مقتنع بأننا نستطيع استكمال المفاوضات. وأنا على تواصل مع والمعارضة. آمل بشدة، أن تتمكن الأمم المتحدة من الإبلاغ عن إبرام الاتفاق قبل بدء انعقاد الجمعية العامة".

هذا وتبحث تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، عبر منصتي جنيف وأستانا (نور سلطان حالياً)، وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في كانون الثاني/ ينايرعام 2018 في سوتشي، حيث قامت بجمع أكثر من 1500 سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد، وذلك في إطار العمل، من طرف موسكو وشركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية، تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.

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