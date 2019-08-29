أخبار عاجلة

موسكو: واشنطن لم تنسق معنا ضربتها بإدلب -
مشاركة عربية لافتة بمعرض دمشق الدولي -
احتفال بـ " كرات النار " في السلفادور -
مساء dmc - مجلس الوزراء: إخفاض معدلات التضخم وتراجع البطالة وإرتفاع معدل النمو الإقتصادي -
مساء dmc - صحيفة الشرق الأوسط تشيد بالمدن الجديدة .. تعيد رسم خريطة مصر -
مساء dmc - زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيقة -
وزير الخارجية السفير سامح شكري لـ " #الحكاية ": لم نرصد أي استجابة من قطر لمطالب الدول الأربعة -
بعد تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل... رسالة مصرية إلى الحريري -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ خطة لصيانة طريق الساحل الشمالي -
مساء dmc - أحمد الجار الله: الرئيس السيسي أستطاع أن يعود بمصر إلى ريادة المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

"تكتسب أهمية خاصة"... الكويت تعلن رسميا عن زيارة للرئيس المصري

Google+ Print
"تكتسب أهمية خاصة"... الكويت تعلن رسميا عن زيارة للرئيس المصري "تكتسب أهمية خاصة"... الكويت تعلن رسميا عن زيارة للرئيس المصري

وشدد السفير الكويتي في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الكويتية، على أن هذه العلاقة الفريدة في ملامحها جسدت بأحداثها وتطورها قصة نجاح كبيرة؛ بحسب بوابة "الأهرام".

وتابع محمد الذويخ، قائلا:

ويحق لنا أن نفخر بها وأن نقدمها للعالم كنموذج على وحدة الهدف وصدق التوجه والسعي المشترك نحو تحقيق طموحات شعبينا وأمتنا، من أجل التنمية والأمن والاستقرار.

وأكد أن هذه العلاقات الأخوية الوثيقة استقرت جيلا بعد جيل مستندة على إرث ثمين وأساس متين للتعاون والتفاهم، إزاء كافة القضايا المطروحة .

وقال السفير الذويخ إن زيارة الرئيس لبلده الثاني الكويت، تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات العديدة التي تحيط بالمنطقة، وتستلزم المزيد من التنسيق والتشاور للخروج برؤية مشتركة، مؤكدا صدق الرغبة المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مساء dmc - زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيقة

مساء dmc - زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيقة

مساء dmc - أحمد الجار الله: الرئيس السيسي أستطاع أن يعود بمصر إلى ريادة المنطقة

مساء dmc - أحمد الجار الله: الرئيس السيسي أستطاع أن يعود بمصر إلى ريادة المنطقة

وزير الخارجية لـ " #الحكاية " : زيارة الرئيس السيسي لليابان فتحت مجالات تعاون جديدة

وزير الخارجية لـ " #الحكاية " : زيارة الرئيس السيسي لليابان فتحت مجالات تعاون جديدة

وزير الخارجية لـ" #الحكاية ": هناك احترام متبادل بين الرئيس السيسي وترامب

وزير الخارجية لـ" #الحكاية ": هناك احترام متبادل بين الرئيس السيسي وترامب