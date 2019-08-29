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التحالف الدولي يؤكد مقتل 1321 مدنيا جراء ضرباته في سوريا والعراق

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© AFP 2019 / FETHI BELAID / POOL

واشنطن - سبوتنيك. وسبق للتحالف أن أعلن في بيانه الصادر نهاية تموز/ يوليو الماضي، إنه أحصى 1321 ضحية. أما الآن أوضحت قيادة التحالف أن الأرقام الخاصة بالخسائر في صفوف المدنيين في أيار/ مايو الماضي، قد تم حسابها بشكل غير صحيح ، وبالتالي فإن عدد القتلى يجب أن يكون أقل بـ 13 شخصًا. وبالتالي، مع الأخذ في الاعتبار بيانات الضحايا الأخيرة، الرقم النهائي هو 1313.

هذا وتقوم الولايات المتحدة بعمليات في العراق وسوريا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في وعدد من الدول) وفي سوريا تقوم قواتها بهذه المهمة، من دون موافقة سلطات البلاد.

وتتهم دمشق الرسمية التحالف بارتكاب جرائم بحق المدنيين، وطالبت مجلس الأمن الدولي مراراً بالتدخل لوقف عملياته. من جانبه ينفي التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوع ضحايا بين المدنيين بعملياته في ذلك النطاق، نافيا كذلك اتهامات دمشق وموسكو باستخدام الفوسفور الأبيض في العمليات العسكرية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2018 ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ، القضاء على "الخلافة الإسلامية" لتنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول] ، لكن وفقًا للبنتاغون ، خلايا "داعش" النائمة تعيد من جديد أنشطتها في المنطقة.

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