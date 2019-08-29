ترامب: واشنطن وبكين سيُجريان محادثات تجارية اليوم

مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة والصين من المقرر أن يجريان محادثات تجارية اليوم الخميس على مستوى مختلف.

وقال ترامب في تعليقات مع محطة راديو "فوكس نيوز" عند سؤاله عما إذا كانت المحادثات المقررة في الشهر المقبل لا تزال قائمة، اليوم الخميس، إن هناك محادثات من المخطط عقدها اليوم على مستوى مختلف.

لكن الرئيس الأمريكي لم يتطرق إلى تفسير معنى "على مستوى مختلف" خلال تعليقاته.

وأضاف ترامب: "دعونا نرى النتيجة النهائية، وهذا هو ما يجب تقييمه".

وكانت بكين عبرت عن رغبتها في حل النزاع التجاري المطول مع واشنطن لكنها طالبت بتوفير ظروف ملائمة في البداية قبل جولة محادثات مخططة في سبتمبر/أيلول.

ومن المخطط أن تنطلق جولة تعريفات جديدة من قبل كلا الجانبين في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل ضد السلع المستوردة من كلا البلدين.

وعند سؤال الرئيس الأمريكي عن المخاوف التي عبر عنها أعضاء البرلمان الجمهوريين وآخرون بشأن تأثير عدم اليقين التجاري على تباطؤ الاقتصاد، قال: اتعهد بعدم التخلي عن حرب التعريفات ضد الصين.