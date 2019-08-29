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مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ترتفع بأكثر من المتوقع

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مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ترتفع بأكثر من المتوقع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ترتفع بأكثر من المتوقع

مباشر: صعدت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن مخزونات الغاز الطبيعي ارتفعت 60 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب الجاري ليصل إلى 2857 مليار قدم مكعب.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي سوف ترتفع بمقدار 55 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي.

وتعتبر قراءة الأسبوع المنقضي من مخزونات الغاز الطبيعي أعلى بنحو 363 مليار قدم مكعب عن أرقام الأسبوع المماثل من العام الماضي.

في حين أن المخزونات الأمريكية كانت أقل بنحو 100 مليار قدم مكعب عن متوسط الخمس السنوات والبالغ 2957 مليار دولار.

وبحلول الساعة 2:24 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.6 بالمائة ليصل إلى 2.28 دولار لكل مليون وحدة بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

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