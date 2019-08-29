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بلجيكا وألمانيا والكويت تقترح قرارا حول هدنة في سوريا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بيكستين للصحفيين : "سنقترح، صباح اليوم، نحن بلجيكا وألمانيا والكويت قرارًا بشأن الوضع في سوريا. هذا قرار حول المسائل الإنسانية، يدعو إلى وقف إطلاق النار واحترام القانون الإنساني الدولي وإيصال المساعدات الإنسانية .

© Sputnik . Alexey Nikolsky

وكان الجيش السوري أطلق عملية عسكرية في شهر مايو/أيار الماضي بهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد وتمكن من تحرير مناطق وبلدات ومدن في ريف إدلب الجنوبي وتحرير كامل ريف حماة الشمالي.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن يوم الاثنين الماضي، أن أعمال القوات السورية التي قضت على مراكز الإرهاب في خان شيخون والمدعومة بالطيران الروسي كانت مشروعة وهي لا تنتهك أي اتفاقات مع تركيا.

وقال الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي: "بالنسبة إلى ما يحدث في منطقة خفض التصعيد في إدلب، ولا سيما في منطقة خان شيخون والمنطقة المحيطة بها فالقوات المسلحة السورية بدعمنا لا تنتهك أي اتفاقات، وأذكّر مرة أخرى، فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا مرارا وتكرار".

وأضاف لافروف: "لذلك عندما قام الجيش السوري بتصفية هذه البؤرة في خان شيخون، فقد تم ذلك بشكل شرعي وضروري من حيث تحقيق الأهداف التي حددها مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية السورية".

SputnikNews

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