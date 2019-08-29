مصر تحسم الجدل حول إعطاء الطلاب تطعيمات تسبب العقم لتقليل زيادة السكان

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن قيام الوزارة بتجريع طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

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وشددت وزارة الصحة على مطابقة كافة التطعيمات بالمدارس للمعايير الدولية والأخلاقية، وعدم تسببها في أي أمراض سواء العقم أو غيره، لافتة إلى حرص الوزارة كل الحرص على سلامة الطلاب، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.

كذلك نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تحديد 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، موعدا بدء الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمدارس.

وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لما تم تداوله حول تحديد موعد بدء الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل، موضحة أنه تم تحديد موعد بدء الدراسة في الصفوف الأولى (رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي) يوم 11 سبتمبر المقبل.

أما بشأن باقي الصفوف الدراسية الأخرى، فستبدأ الدراسة بها يوم 21 سبتمبر، مشددة على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب.

وفي سياق متصل، أضافت وزارة التربية والتعليم الفني أنه تم الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية لرياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، وتدريب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على النظام الجديد، وتطبيق النظام الجديد على جميع مدارس الجمهورية.

كما أكدت الوزارة أن الشكل العام للكتب اختلف في مرحلة رياض الأطفال، وذلك في كتب (اللغة العربية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والتربية الدينية)، وتم إعداد كتاب للصف الثاني الابتدائي خاص بالرياضيات، لافتة إلى أن الوزارة استجابت لأولياء الأمور وأعدت كتاب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية للصفين الأول والثاني الابتدائي.

وناشدت وزارة التربية والتعليم الفني، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.