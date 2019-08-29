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بالصور... الأسد يستقبل وفدا فرنسيا

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بالصور... الأسد يستقبل وفدا فرنسيا بالصور... الأسد يستقبل وفدا فرنسيا

نشرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" على "فيسبوك" صورا من اللقاء الذي جمع الرئيس السوري بشار الأسد مع وفد من حزب "التجمع الوطني" الفرنسي برئاسة البرلماني تيري مارياني عضو البرلمان الأوروبي.

واستقبل الرئيس السوري الوفد الذي ضم أيضا النائبين في البرلمان الأوروبي نيكولاس باي وفيرجيني جورون.

وقالت الصفحة أن الوفد ناقش وطرح أسئلة خلال اللقاء حول مجموعة من الاستفسارات والأفكار والتي أجاب عليها الرئيس الأسد وخاصة "ما يتعلق باستمرار الحرب على الإرهاب حتى القضاء عليه في الأراضي السورية كافة، والانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري مؤخرا في ريفي حماة وإدلب والتدخل التركي الداعم للمجموعات الإرهابية المتمركزة في إدلب، والإرهابيين الأجانب الذين يقاتلون في سورية، وسياسة الإدارة الأمريكية التي تسعى لاستمرار حالة عدم الاستقرار في سورية والمنطقة" بحسب ما ورد في منشور الصفحة.

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وأضاف المنشور "اللقاء تضمن حوارا معمقا حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بالسياسات التي تنتهجها أوروبا سواء إزاء دول المنطقة، أو حول التطرف والإرهاب، وتبعية بعض دولها للولايات المتحدة، والضرر الذي ألحقته هذه السياسات بالشعب الأوروبي وبمستقبل أوروبا وطبيعة علاقاتها مع الدول الأخرى".

SputnikNews

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