تراجع مفاجئ لمبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلال يوليو

مباشر: تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ خلال الشهر الماضي، ليكون الهبوط الأول في ثلاثة أشهر.

وكشفت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الخميس، أن مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار تراجع بنسبة 2.5 بالمائة ليسجل 105.6 نقطة خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مقابل زيادة 2.8 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة سوف تنمو بنسبة 0.1 بالمائة في الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن معدلات الرهن العقاري المنخفضة للغاية لم تجذب بعد المشترين للعودة إلى سوق الإسكان، حيث أن عدم اليقين الاقتصادي بكل تأكيد يعيق بعض الطلب المحتمل.

ويأتي الهبوط في مبيعات المنازل قيد الانتظار خلال يوليو/تموز بعد ارتفاع لمدة شهرين على التوالي، ما يعني أنه كان التراجع الأول في ثلاثة أشهر.

وعلى أساس سنوي، فإن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة تراجع بنسبة 0.3 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 2:11 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة هامشية 0.08 بالمائة لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.1069 دولار.