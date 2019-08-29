موجودات مؤسسة النقد السعودية ترتفع 0.66% في يوليو

الرياض ـ مباشر: ارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نحو 0.66 بالمائة، خلال شهر يوليو / تموز 2019، مقارنة بالشهر المماثل من 2018.

وفقا للتقرير الشهري لـ"ساما"، اليوم الخميس، ارتفعت الموجودات إلى نحو 1.93 تريليون ريال (515.28 مليارات دولار) بنهاية يوليو / تموز الماضي، مقابل 1.92 تريليون ريال (511.92 مليارات دولار)، بالشهر نفسه من العام السابق.

وعلى أساس شهري، تراجعت موجودات مؤسسة النقد السعودية بنسبة 1.5 بالمائة خلال يوليو / تموز 2019، مقارنة بمستويات شهر يونيو / حزيران من العام نفسه، والتي بلغت 1.96 تريليون ريال.

وسجلت الأصول الاحتياطيات الأجنبية للمملكة العربية السعودية ارتفاعا هامشيا خلال شهر يوليو/ تموز 2019 بنسبة 0.46 بالمائة تعادل 8.71 مليار ريال (2.32 مليار دولار) على أساس سنوي.

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