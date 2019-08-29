السوق السعودي يهبط في أغسطس بثاني أكبر وتيرة منذ 2016

الرياض- مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي- بنسبة 8.2 بالمائة خلال شهر أغسطس/ آب المنتهي، اليوم الخميس، بضغط من هبوط قطاع البنوك القيادي، ليسجل "تاسي" ثاني أكبر خسائره الشهرية منذ يناير 2016 )نحو 3 سنوات نصف)، بعدما شهد خلال أغسطس/ آب حالة من القلق بسبب عدة عوامل أهمها الحرب التجارية، والأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.

وهبط المؤشر العام للسوق السعودي، بنهاية تعاملات اليوم، لمستوى 8019.77 نقطة، فاقداً 712.85 نقطة خلال الشهر الجاري، مقارنة بمستوى عند 8732.62 نقطة في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وشهد سوق الأسهم السعودية- تداول، بنهاية الشهر وتحديداً في جلسة الثلاثاء الماضي، بدء تنفيذ المرحلة الثانية والنهائية من الترقية بمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة.

وقال أشرف نافع الخبير الاقتصادي لـ"مباشر"، إن السوق السعودي يمر بمرحلة تصحيح طبيعية لا سيما الأسهم المصرفية التي وصلت إلى مستويات متضخمة تحتاج إلى فترة هدوء لمعاودة الصعود من جديد.

وأكد أشرف نافع أن مواصلة هبوط السوق السعودي يعود إلى عدم استقرار الأوضاع حيال الحرب التجارية وحذر المستثمرين العالميين من ذلك، رغم الصعود المؤقت الذي تشهده الأسهم الأمريكية، إضافة إلى العامل الجيوسياسي بالمنطقة بصفة عامة.

ووفقاً لبيانات سوق الأسهم السعودي، تراجع حجم التداولات بنسبة تقارب الـ26.33 بالمائة، ليسجل 2.59 مليار سهم في شهر أغسطس، مقارنة بـ3.525 مليار سهم في يوليو السابق له.

وبلغ متوسط أحجام التداول خلال الشهر نحو 162.306 مليون سهم، مقابل153.262 مليون سهم.

كما هبطت قيمة التداولات خلال الشهر المنقضي اليوم، بنسبة 28.41 بالمائة، لتسجل 110 مليار ريال، مقارنة بـ78.72 مليار ريال في الشهر السابق له.

وبلغ متوسط قيمة التداول المنقسم على 16 جلسة تداول، حيث تخلل الشهر عطلة عيد الأضحى، نحو 4.92 مليار ريال، مقابل 4.78 مليار ريال.

وبالنسبة لأداء القطاعات، فقد غلب اللون الأحمر على 18 قطاعاً في السوق السعودي، تصدرهم قطاع البنوك، والذي ارتفع بنسبة 11.7 بالمائة، تلاه التطبيقات بزيادة 11.56 بالمائة، ثم تجارة الأغذية بنسبة 7.86 في المئة.

في حين ارتفعت 3 قطاعات خلال شهر أغسطس تصدرهم المرافق العامة بنسبة 4.03 بالمائة.

وانخفضت القطاعات القيادية الاتصالات و المواد الأساسية بنسبة 7.17 بالمائة، و6.68 بالمائة على الترتيب.

و قال عايد الظفيري الخبير المالي بأسواق الأسهم: على الرغم من الهبوط الذي تشهده السوق السعودية إلا أن هناك بعض التحركات الشرائية التي توحي باقتراب انتهاء التراجعات الحالية والتأهيل لمرحلة صعود جديدة.

وقال إن هذه التوقعات الإيجابية لا تخص الأسهم السعودية فحسب، إلا أنها تخص الأسهم الإماراتية أيضاً. لافتاً إلى أن تلك الترجيحات تتوقف على استقرار الوضع الجيوسياسي بالمنطقة؛ ومن ثم تحسن شهية المستثمرين حيال المخاطرة بالأسهم من جديد.

وقال معهد التمويل الدولي، في تقرير اطلع "مباشر" عليه مؤخراً، إن شهية المستثمرين للأسهم السعودية ارتفعت مرة أخرى في شهر أغسطس/ آب قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الترقية ضمن مؤشر إم إس سي آي (مورجان ستانلي سابقاً) للأسواق الناشئة.

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