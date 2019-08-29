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ضاحي خلفان يعلن مفاجأة لأول مرة: الإمارات رفضت قتل الحوثي

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ضاحي خلفان يعلن مفاجأة لأول مرة: الإمارات رفضت قتل الحوثي ضاحي خلفان يعلن مفاجأة لأول مرة: الإمارات رفضت قتل الحوثي

تم تداول مقطع لضاحي خلفان، لقناة "أبو ظبي"، وهو يكشف عن معلومات خطيرة بشأن مقتل الحوثي وقياداته، معلقًا "أن شيمة الإمارات لم تسمح لها بقتلهم في العيد".

وقال خلفان: 

إن شيمة الإمارات لم تسمح لها بقتل الحوثي وقياداته في العيد بعد وصول معلومات عن تواجدهم، والسبب أن هناك مناسبة.

وأضاف نائب شرطة دبي السابق، قائلا:

أبت شمية الإمارات أن تضرب الحوثي وقياداته أثناء تحية الحوثيين له خلال العيد، وليعلم الجميع أنه وصلت معلومات عن تواجدهم ولكن لم تفعل الإمارات، حيث لم تقبل شيمة الجندي الإماراتي أو المسؤول الإماراتي ذلك.

وسبق أن قرر ضاحي خلفان التوقف عن التغريد على حسابه عبر "تويتر"، وذلك في قرار مفاجيء.
وكتب خلفان:

سأتوقف عن التغريد عشرة أيام... حتى تلتقط الحدث أنفاسها وتفتح عيونها جيدا... وتعلم أن القاعدة في قلب الحدث... قصدي المعارك.

SputnikNews

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