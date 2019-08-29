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"داو جونز" يقفز 300 نقطة بالمستهل مع إشارات للتهدئة التجارية

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"داو جونز" يقفز 300 نقطة بالمستهل مع إشارات للتهدئة التجارية "داو جونز" يقفز 300 نقطة بالمستهل مع إشارات للتهدئة التجارية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، ليقفز "داو جونز" الصناعي حوالي 300 نقطة مع إشارات بشأن تهدئة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتأتي المكاسب في "وول ستريت" بعدما قالت الصين إنها ترغب في حل نزاعها التجاري المطول مع الولايات المتحدة من خلال موقف هادئ.

وطالب الجانب الصيني الولايات المتحدة توفير ظروف مواتية من أجل عقد الجولة المقبلة للمحادثات التجارية والمقررة في الشهر المقبل.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، قامت الولايات المتحدة بمراجعة تقديرات النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني بالخفض، في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية وفقاً للتوقعات.

ومع قوة الصادرات الأمريكية، فإن عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة تراجع بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة تزيد عن 1.1 بالمائة أو ما يعادل 295.6 نقطة ليصل إلى 26331.7 نقطة.

كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً بنحو 1.2 بالمائة مسجلاً 2921.4 نقطة في المستهل.

في حين أن مؤشر "ناسداك" والذي غلب عليه الطابع التكنولوجي، فشهد ارتفاعاً بنحو 1.5 بالمائة ليصل إلى 7972.5 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بأكثر من 0.1 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.1062 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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