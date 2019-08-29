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احتياطي السعودية الأجنبي يرتفع لـ503.5 مليار دولار خلال يوليو

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احتياطي السعودية الأجنبي يرتفع لـ503.5 مليار دولار خلال يوليو احتياطي السعودية الأجنبي يرتفع لـ503.5 مليار دولار خلال يوليو

الرياض – مباشر: سجلت الأصول الاحتياطيات الأجنبية للمملكة العربية ارتفاعا هامشيا خلال شهر يوليو/ تموز 2019 بنسبة 0.46 بالمائة تعادل 8.71 مليار ريال (2.32 مليار دولار) على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات رسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، اليوم الخميس، ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية إلى 1.888 تريليون ريال (503.47 مليار دولار) بنهاية يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بـ 1.879 تريليون ريال (501.15 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام 2018.

وعلى أساس شهري، تراجع احتياطي السعودية الأجنبي بنحو 1.8 بالمائة مقارنة بقيمته البالغة 1.923 تريليون ريال (512.87 مليار دولار) في شهر يونيو/ حزيران 2019، بانخفاض 35.25 مليار ريال (9.4 مليار دولار).

 

مباشر (اقتصاد)

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