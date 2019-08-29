محدث.. الدولار يتحول للصعود عالمياً بعد بيانات اقتصادية أمريكية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم خفض تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الحالي، على الرغم من قوة إنفاق المستهلكين.

كما أظهرت بيانات منفصلة تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في يوليو/تموز الماضي، بينما زاد عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الأسبوع الماضي.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمس بأن الولايات المتحدة لا تنوي التدخل في سوق العملة من أجل إضعاف الدولار في الوقت الحالي.

وأضاف منوشين: "الأوضاع قد تتغير في المستقبل ولكن الآن لا نفكر في التدخل".

وعلى صعيد التطورات التجارية، أكد منوشين أن مسؤولي التجارة الأمريكيين يتوقعون زيارة المسئولين الصينيين الولايات المتحدة، لكنه لن يعلن ما إذا كان الاجتماع مخطط له الانعقاد في سبتمبر/آيلول أم لا.

وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 1.1066 دولار، كما زاد مقابل الين بنسبة 0.1 بالمائة عند 106.28 ين.

فيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلة 1.2193 دولار، وازد مقارنة بالفرنك السويسري بنحو 0.09 بالمائة عند 0.9827 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة عند 98.356.