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اليمن... قوات الحزام الأمني تدخل مدينة زنجبار

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وصلت قوات الحزام الأمني إلى زنجبار عقب انسحاب قوات الشرعية صوب مدينة شقرة في طريقها إلى شبوة.

© REUTERS / Khaled Abdullah

وتسود عاصمة المحافظة أعمال نهب وسلب للمؤسسات الحكومية منذ الصباح، وفقا لما نشرته صحيفة "عدن الغد".

وتمكنت قوات "الحزام الأمني" في اليمن، اليوم الخميس، من السيطرة بشكل كامل على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، جنوبي البلاد، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات حزب "الإصلاح" التابعة للحكومة الشرعية.

وأفادت مصادر، أن قوات "الحزام الأمني" سيطرت على الطريق الواصل بين محافظتي عدن وأبين بعد فرار جماعي لقوات حزب "الإصلاح" المنضوية تحت لواء .

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، سيطرت قوات "الحزام الأمني" على مدنية جعار في محافظة أبين، ودحرت قوات حزب "الإصلاح" من دوفس وشقرة في المحافظة.

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