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هبوط عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة

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هبوط عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة هبوط عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة

مباشر: تراجع عجز الميزان التجاري السعلي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، مع قوة الصادرات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الخميس، أن عجز ميزان السلع في الولايات المتحدة بلغ 72.3 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة مع العجز البالغ 74.2 مليار دولار والمسجل في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عجز الميزان التجاري السلعي بأكبر حول العالم سوف يتراجع إلى 74 مليار دولاراً خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن الصادرات السلعية في الولايات المتحدة بلغت 137.3 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي وهو أعلى بنحو 0.9 مليار دولار من صادرات شهر يونيو/حزيران السابق له.

في حين أن الواردات الأمريكية من السلع تراجعت بمقدار 0.9 مليار دولار خلال يوليو/تموز الماضي على أساس شهري لتسجل 209.7 مليار دولار.

وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات أن مخزونات الجملة الأمريكية شهدت زيادة بنسبة 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي وهي نفس توقعات المحللين ومقارنة مع الاستقرار في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 1:09 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة عند مستوى 1.1073 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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