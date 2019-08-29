ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة

مباشر: ارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وفقاً لتوقعات المحللين.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة بلغت مستوى 215 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس/آب الجاري، بزيادة 4 آلاف طلب عن الأسبوع السابق له.

وفيما يتعلق بالمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة لدى أكبر اقتصاد في العالم خلال الـ4 أسابيع الماضية فانخفضت 500 طلب عند 214.500 ألف طلب.

وعلى صعيد طلبات إعانة البطالة المستمرة فزادت 22 ألف طلب عند 1.698 مليون طلب وذلك في الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس/آب.

وبحلول الساعة 12:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بشكل هامشي بلغ 0.05 بالمائة عند 1.1072 دولار.