"إم.إس.سي.آي": انضمام السوق السعودي للمؤشر جاء بعد تأييد المستثمرين الأجانب

الرياض- مباشر: أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن نجاح اكتمال انضمامها إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بعد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، لتشكل بذلك 2.8 بالمائة من إجمالي قيمة المؤشر وانضمام 31 شركة سعودية للمؤشر.

وقالت "تداول"، في بيان اليوم الخميس، إنه تم ضم السوق إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين بنسبة انضمام بلغت 50 بالمائة لكل منهما، وتم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 من مايو الماضي والمرحلة الثانية في 28 أغسطس هذا العام.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لإم إس سي آي هنري فرنانديز: "جاء قرار انضمام السوق إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بعد تأييد المستثمرين الأجانب المؤسساتيين، وذلك من خلال التحسينات التنظيمية والتشغيلية في السوق والتي سهلت دخول المستثمرين الأجانب".

وشهدت السوق المالية السعودية ارتفاع قياسي في إجمالي قيمة الصفقات المتداولة من قبل المستثمرين الأجانب، وبلغت منذ مطلع العام 211.67 مليار ريال سعودي، أي ما يمثل 21 بالمائة من إجمالي صفقات السوق.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ"تداول" خالد الحصان: "يمثل اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة محطة تاريخية في مسيرة السوق المالية السعودية بما يدعم تطورها ويعزز من جاذبيتها للمستثمرين، بالتماشي مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030".

وأضاف: "تم اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي بسلاسة ووفق الخطة المعلنة، ما يعكس نجاحنا في تحقيق التحسينات اللازمة لتعزيز البنية التحتية للسوق وموائمة الأطر التنظيمية مع أفضل الممارسات العالمية".

وتابع: "كما نشهد في الوقت ذاته تدفقاً إيجابياً في الاستثمارات الأجنبية المؤسساتية مما يدعم سيولة السوق التي تعد أحد أكبر الأسواق المالية من حيث السيولة، ويزيد من تنوع الفرص للمصدرين والمستثمرين على حد سواء."

جدير بالذكر أنه تم إضافة السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة في العام 2017م قبل أن تتأهل للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة في العام 2018م، كأسرع سوق تنتقل من قائمة المراقبة إلى التصنيف كسوق ناشئة في تاريخ المؤشر.

وتم ضم السوق المالية السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين بنسبة انضمام بلغت 50% لكل منهما، وتم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 من مايو الماضي والمرحلة الثانية في 28 أغسطس من هذا العام.

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