المؤشر السعودي يفقد 151 نقطة بآخر جلسات أغسطس..ويعمق خسائره الأسبوعية

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: واصل سوق الأسهم السعودية "تداول" أداءه السلبي، بنهاية جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر أغسطس، ليسجل تراجعه الثاني على التوالي، وسط هبوط شبه جماعي للقطاعات.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي"، بتراجع نسبته 1.85 بالمائة، فاقدا 151.4 نقطة من رصيده، هبط بها إلى مستوى 8,019.77 نقطة.

وفي المقابل، أنهى السوق الموازي "نمو" تعاملاته مرتفعا 0.59 بالمائة، بمكاسب بلغت 23.65 نقطة، ليغلق عند مستوى 4,040.47 نقطة.

وتراجعت قيم التداول بالسوق الرسمي، إلى 4.05 مليار ريال، مقابل 4.64 مليار ريال بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 146.93 مليون سهم، مقابل 164.57 مليون سهم بجلسة أمس الأربعاء.

وشهدت جميع القطاعات بـ"تداول" أداء سلبيا، بنهاية جلسة اليوم الخميس، باستثناء الطاقة الذي خالف الاتجاه، بارتفاع نسبته 1.1 بالمائة.

وتصدر "الإعلام" الخسائر بتراجع نسبته 2.72 بالمائة، تلاه قطاع البنوك بـ2.58 بالمائة، وبلغت خسائر قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية 1.53 بالمائة و1.19 بالمائة، على التوالي.

وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر "الاستثمار" الخسائر بتراجع نسبته 4.76 بالمائة، وكانت أعلى المكاسب لسهم أسمنت اليمامة الذي أغلق مرتفعا 4.49 بالمائة.

وتصدر سهم "الراجحي" نشاط الأسهم من حيث القيم، بقيمة تداول بلغت 843.77 مليون ريال، وسجل "الإنماء" أعلى الكميات بـ 16.14 مليون سهم.

وفيما يخص أسهم "الموازي"، تصدر "ريدان" المكاسب بارتفاع نسبته 4.71 بالمائة، ولم يشهد السوق أية تراجعات.

الأداء الأسبوعي

وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خسائره للأسبوع الخامس على التوالي، متراجعا بأعلى وتيرة منذ مايو / أيار الماضي.

وتراجع المؤشر العام نحو 5 بالمائة خلال الأسبوع، بخسائر بلغت نحو 426 نقطة، وذلك مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي، الذي كان عند 8,445.66 نقطة.

وبدأ السوق السعودي، أمس الأربعاء، المرحلة الثانية والأخيرة من مراحل انضمامه إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 27 أغسطس/آب 2019.

وجاءت محصلة خسائر المؤشر العام للسوق خلال الأسبوع، بعد أن تراجع بشكل ملحوظ، خلال 3 جلسات، مقابل ارتفاعات محدودة في جلستين.

وسجلت قيم التداول، ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، مقارنة بالأسبوع السابق، بدعم مباشر من جلسة الثلاثاء الماضي، التي شهدت ارتفاع القيم إلى 28.6 مليار ريال.

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