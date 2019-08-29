بعد تلقيه رسالة شفوية من الملك سلمان وولي عهده... أمير الكويت يبعث رسالة خطية لأمير قطر

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقل رئيس مجلس الأمة الكويتي تحيات أمير البلاد إلى الأمير القطري الذي قال إنه مسرور عندما علم أن سموه قد تعافى من الانتكاسة الصحية (الأخيرة).

جاء ذلك بعد أقل من يوم من استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان صباح أمس الأربعاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود والوفد المرافق له.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، نقل الوفد إلى أمير الكويت رسالة شفوية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تضمنتا خالص تهانيه بتعافي سموه رعاه الله من العارض الصحي، سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

​وأضاف الوكالة الرسمية أن أمير الكويت حمل الوفد السعودي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وتمنياته لهما بموفور الصحة ودوام العافية، "سائلا الله أن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين".

بدورها، قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقبل في قصر بيان اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الذي نقل لأمير دولة الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحيات وتقدير أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتهنئتهما لسموه بعد تجاوزه للعارض الصحي".

وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من الشهر الجاري، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض، في حين لم يظهر الشيخ صباح بعد تعافيه في أي مناسبة أو وسيلة إعلام.

​وأطلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من التحذيرات، من بعض التقارير الإعلامية التي وصفوها ببث الإشاعات المغرضة حول صحة أمير الكويت.