خفض تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي لـ2% في الربع الثاني

مباشر: خفضت الولايات المتحدة تقديرات النمو الاقتصادي لأداء الربع الثاني في القراءة الثاني، بفعل ضعف استثمارات الشركات والصادرات ورغم الأداء القوي لإنفاق المستهلكين.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، اليوم الخميس، أن الناتج الإجمالي المحلي زاد بنحو 2 بالمائة على أساس سنوي في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل مستوى 3.1 بالمائة في الربع الأول.

أما بيانات القراءة الأولى فكانت قد أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بنحو 2.1 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن الزيادة في الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في الربع الثاني عكست مساهمات إيجابية من نفقات الاستهلاك الشخصي التي سجلت أعلى مستوى في 4 سنوات ونصف، وإنفاق الحكومة الفيدرالية.

وأضافت البيانات أن الأداء المرتفع لمؤشرات الإنفاق الشخصي والحكومي عوضت المساهمات السلبية من جانب استثمارات المخزونات الخاصة، والصادرات، واستثمارات الدخل الثابت.

وأشارت البيانات إلى أن الإنفاق الشخصي تسارع في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران بنحو 4.7 بالمائة، مقابل مستوى 4.4 بالمائة في القراءة الأولى ومستوى 1.1 بالمائة في الربع الأول.

أما الاستثمارات الخاصة فانخفضت بنحو 6.1 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل زيادة بنسبة 6.2 بالمائة في أول ربع من 2019.

وكانت تقديرات القراءة الأولى أشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة انخفضت بنسبة 5.5 بالمائة.

وبالنسبة لمؤشر أسعار إنفاق المستهلكين (والذي يعبر عن التضخم كمقياس مفضل للفيدرالي) فشهد زيادة 2.3 بالمائة في الربع الثاني مقابل زيادة 0.4 بالمائة في الربع الأول.

أما مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين الأساسي والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، فشهد زيادة 1.7 بالمائة في الربع الماضي بعد ارتفاع 1.1 بالمائة في أول ثلاثة أشهر من العام.

وبحلول الساعة 12:45 مساءً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1076 دولار.