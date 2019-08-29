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إعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن تاريخ وطريقة توزيع أرباح للمساهمين عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/03/2019م

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إعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن تاريخ وطريقة توزيع أرباح للمساهمين عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/03/2019م إعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن تاريخ وطريقة توزيع أرباح للمساهمين عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/03/2019م
تفاصيل الإعلان إشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 21-12-1440هـ الموافق 22/08/2019م بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تضمنت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 / 03 / 2019م بواقع (0.50) خمسين هللة للسهم الواحد بقيمة اجمالية قدرها (8,000,000) ثمانية مليون ريال بما نسبته (%5) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، والتي انعقدت يوم الأربعاء بتاريخ 21/08/2019.

عليه تود الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام بأنه سوف يتم توزيع الأرباح عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة المساهمين لدى جميع البنوك، ابتداءً من يوم الخميس وتاريخ 06/01/1441 الموافق 05/09/2019 م عن طريق بنك الرياض.

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل مع بنك الرياض على الرقم (920002470).

مباشر (اقتصاد)

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