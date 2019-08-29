أخبار عاجلة

موسكو: واشنطن لم تنسق معنا ضربتها بإدلب -
مشاركة عربية لافتة بمعرض دمشق الدولي -
احتفال بـ " كرات النار " في السلفادور -
مساء dmc - مجلس الوزراء: إخفاض معدلات التضخم وتراجع البطالة وإرتفاع معدل النمو الإقتصادي -
مساء dmc - صحيفة الشرق الأوسط تشيد بالمدن الجديدة .. تعيد رسم خريطة مصر -
مساء dmc - زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيقة -
وزير الخارجية السفير سامح شكري لـ " #الحكاية ": لم نرصد أي استجابة من قطر لمطالب الدول الأربعة -
بعد تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل... رسالة مصرية إلى الحريري -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ خطة لصيانة طريق الساحل الشمالي -
مساء dmc - أحمد الجار الله: الرئيس السيسي أستطاع أن يعود بمصر إلى ريادة المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

تعيين شركة استشارية لتحديد مواصفات الجسر الموازي بين السعودية والبحرين

Google+ Print
تعيين شركة استشارية لتحديد مواصفات الجسر الموازي بين السعودية والبحرين تعيين شركة استشارية لتحديد مواصفات الجسر الموازي بين السعودية والبحرين

الرياض - مباشر: التقى وزير النقل السعودي نبيل بن محمد العامودي، اليوم الخميس، وزير المواصلات والاتصالات البحريني، كمال بن أحمد في العاصمة البحرينية المنامة، ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة المختصة بمتابعة مشروع جسر الجديد، الموازي لجسر الملك فهد الرابط بين الدولتين.

وتخلل الاجتماع، وفقاً لبيان، مناقشة عدة موضوعات حول آخر تطورات ومستجدات مشروع الجسر الجديد، إضافة إلى تعيين الشركة الاستشارية للبدء في تحديد المواصفات والرسومات الهندسية المطلوبة، كما شهد مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة في أطر التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين.

يذكر أن مشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد سيتم بمشاركة القطاع الخاص ويتكون من جسرين رئيسيين، جسر للمركبات وآخر للسكة الحديدية، وسيكون إنشاؤه وتشغيله وفقًا للمعايير الدولية.

ترشيحات:

السعودية.. تفاصيل جدول المخالفات والعقوبات الجديد بنظام العمل

الخدمة المدنية السعودية تحدد موعد اختبارات القدرات لشغل الوظائف

دراسة: القوى العاملة بالسعودية بحاجة لمساحات عمل مشتركة جديدة

وزارة الحج السعودية: استراتيجية جديدة لموسم العمرة المقبل

العمل السعودية تطلق برنامجاً لتسجيل المحاسبين بالمملكة تمهيداً للتوطين..فيديو

مسح.. 19 مليار دولار تجارة السعودية عربياً.. والإمارات تقتنص 46%

الإسكان السعودية تعلن برنامج تمويلي بـ140 ألف ريال لكبار السن

السعودية تستورد هواتف وسيارات بـ 48.1 مليار ريال في 2018

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بالفيديو :قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق القذائف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - مباشر

بالفيديو :قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق القذائف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - مباشر

الراجل االي مبيطلعش مراته و عياله مصيف لازم يشوف الفيديو ده "باب الخلق"

الراجل االي مبيطلعش مراته و عياله مصيف لازم يشوف الفيديو ده "باب الخلق"

بالفيديو : سقوط عدة قذائف من الجانب الاسرائيلي بالقرب من مدينة بنت جبيل جنوب لبنان

بالفيديو : سقوط عدة قذائف من الجانب الاسرائيلي بالقرب من مدينة بنت جبيل جنوب لبنان

أنصار الله والسعودية.. اتفاق يلوح في الأفق

أنصار الله والسعودية.. اتفاق يلوح في الأفق