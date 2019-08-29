تعيين شركة استشارية لتحديد مواصفات الجسر الموازي بين السعودية والبحرين

الرياض - مباشر: التقى وزير النقل السعودي نبيل بن محمد العامودي، اليوم الخميس، وزير المواصلات والاتصالات البحريني، كمال بن أحمد في العاصمة البحرينية المنامة، ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة المختصة بمتابعة مشروع جسر الجديد، الموازي لجسر الملك فهد الرابط بين الدولتين.

وتخلل الاجتماع، وفقاً لبيان، مناقشة عدة موضوعات حول آخر تطورات ومستجدات مشروع الجسر الجديد، إضافة إلى تعيين الشركة الاستشارية للبدء في تحديد المواصفات والرسومات الهندسية المطلوبة، كما شهد مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة في أطر التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين.

يذكر أن مشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد سيتم بمشاركة القطاع الخاص ويتكون من جسرين رئيسيين، جسر للمركبات وآخر للسكة الحديدية، وسيكون إنشاؤه وتشغيله وفقًا للمعايير الدولية.

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