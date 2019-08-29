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وزير الدفاع القطري: تخطينا مرحلة الحصار إلى البناء

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وأضاف العطية في تـصريحات نقلتها وكالة أنباء "الأناضول"، إن بلاده بسطت أجنحتها شرقا وغربا في علاقاتها مع دول العالم"، وأنها "منفتحة على الحوار غير المشروط مع دول الحصار متى أرادت الأخيرة".

© Sputnik .

جاء ذلك في محاضرة على هامش فعالية مؤتمر "نجاح قطري" المنعقد في الدوحة حاليا، وأضاف العطية خلالها أن "قطر تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات".

ولفت إلى أن قطر تواصل العمل على تطوير مجال التصنيع العسكري "بناءً على التحديات التي تمر بها المنطقة وذلك استعدادا لمواجهة أية مخاطر."

وتفرض والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر منذ يونيو/ حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، إن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة 20 شخصا.

واتهمت الوزارة في بيان "حركة حسم" التي تقول السلطات إنها ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها "إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".

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