تعافي اليوان الصيني من أدنى مستوى في 11 عاماً

مباشر: ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي من أدنى مستوى في 11 عاماً خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد خسائر استمرت 10 أيام على التوالي.

وجاء صعود العملة الصينية بعد تحديد البنك المركزي سعر مرجعي أفضل من التوقعات، ما يشير إلى رغبة البنك في وقف هبوط اليوان.

وحددت الصين السعر المرجعي لليوان اليوم عند مستوى أعلى من التوقعات، وذلك لليوم السابع على التوالي.

وجاء السعر المرجعي اليوم أعلى من التوقعات بنحو 0.53 بالمائة التي أشارت إلى أنه سيسجل 7.1237 يوان لكل دولار.

كما استفادت العملة الصينية من التصريحات التجارية الإيجابية، حيث أكدت وزارة التجارة الصينية على احتمالية إتمام مباحثات تجارية مع الولايات المتحدة في الشهر المقبل.

وصرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية بأن الصين تأمل في أن تقوم الولايات المتحدة بإلغاء التعريفات الإضافية المخطط لها من أجل تجنب تصعيد الحرب التجارية.

وبحلول الساعة 11:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة لتتراجع العملة الأمريكية إلى مستوى 7.1474 يوان.

ومع ذلك يتجه اليوان لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ أن وحدت الصين سوق التداول لديها في عام 1994.