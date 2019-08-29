العملات الإلكترونية تفقد 19 مليار دولار مع هبوط الخمسة الكبار

من: نهى النحاس

مباشر: تعرضت العملات الإلكترونية الرئيسية إلى تراجع حاد خلال تعاملات اليوم الخميس مع انخفاض قيمتها السوقية بنحو 19 مليار دولار، وهبوط البيتكوين لأدنى مستوى في شهر.

وبحلول الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت جرينتش هبطت عملة البيتكوين - أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية - بنحو 6.5 بالمائة عند 9506.3 دولار، وذلك بعد أن تراجعت عند مستوى 9320 دولار في وقت سابق من التعاملات، وهو أدنى مستوى في شهر.

ووصلت القيمة السوقية للبيتكوين في الوقت الحالي إلى مستوى 180.7 مليار دولار.

أما ثاني أكبر عملة إلكترونية الإيثريوم فهبطت بوتيرة أعلى وذلك بنحو 8.9 بالمائة مُسجلة 170.20 دولار.

كما تراجعت عملة الريبل الإلكترونية بنحو 5.4 بالمائة عند 0.2528 دولار، بينما هبطت عملة بيتكوين كاش بنسبة 8.2 بالمائة إلى 282.3 دولار.

فيما تراجعت عملة الليتكوين - خامس أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية - بنسبة 9.6 بالمائة مُسجلة 65.44 دولار.

وعلى صعيد القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية فوصلت في الوقت الحالي عند مستوى 246.2 مليار دولار، بعد أن كانت وصلت عند مستوى 265 مليار دولار خلال تعاملات أمس.

"أداء القيمة السوقية للعملات الإلكترونية في آخر 24 ساعة"