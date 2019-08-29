أخبار عاجلة

مساء dmc - مساء "dmc" يناقش أسباب الإنخفاض الكبير لأسعاء الدواجن لأول مرة منذ عامين -
رئيس الوزراء يناشد المواطنين بخفض السرعات أثناء القيادة على طريق الساحل الشمالي.. وخطته لصيانته -
آثار ضرب جيش الإحتلال الإسرائيلي للرد على عمليات حزب الله في جنوب لبنان -
العربى للأسمدة: مراكش تستضيف مناقشات ترشيد استهلاك الطاقة بالمصانع -
البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي -
مقتل 100 شخص بقصف للتحالف على سجن ذمار -
معرض الطيران "ماكس 2019" يختتم أعماله -
مئات المتظاهرين يقتحمون مطار هونغ كونغ -
مساء dmc - هاتفياً .. تعقيب محسن عادل رئيس هيئة الإستثمار السابق على إنخفاض معدلات التضخم -
عمرو أديب : أطالب رئيس الوزراء بالتوسع فى تطوير مكاتب الشهر العقاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

العملات الإلكترونية تفقد 19 مليار دولار مع هبوط الخمسة الكبار

Google+ Print

من: نهى النحاس

مباشر: تعرضت العملات الإلكترونية الرئيسية إلى تراجع حاد خلال تعاملات اليوم الخميس مع انخفاض قيمتها السوقية بنحو 19 مليار دولار، وهبوط البيتكوين لأدنى مستوى في شهر.

وبحلول الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت جرينتش هبطت عملة البيتكوين - أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية - بنحو 6.5 بالمائة عند 9506.3 دولار، وذلك بعد أن تراجعت عند مستوى 9320 دولار في وقت سابق من التعاملات، وهو أدنى مستوى في شهر.

ووصلت القيمة السوقية للبيتكوين في الوقت الحالي إلى مستوى 180.7 مليار دولار.

أما ثاني أكبر عملة إلكترونية الإيثريوم فهبطت بوتيرة أعلى وذلك بنحو 8.9 بالمائة مُسجلة 170.20 دولار.

كما تراجعت عملة الريبل الإلكترونية بنحو 5.4 بالمائة عند 0.2528 دولار، بينما هبطت عملة بيتكوين كاش بنسبة 8.2 بالمائة إلى 282.3 دولار.

فيما تراجعت عملة الليتكوين - خامس أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية - بنسبة 9.6 بالمائة مُسجلة 65.44 دولار.

وعلى صعيد القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية فوصلت في الوقت الحالي عند مستوى 246.2 مليار دولار، بعد أن كانت وصلت عند مستوى 265 مليار دولار خلال تعاملات أمس.

"أداء القيمة السوقية للعملات الإلكترونية في آخر 24 ساعة"

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
العربى للأسمدة: مراكش تستضيف مناقشات ترشيد استهلاك الطاقة بالمصانع

العربى للأسمدة: مراكش تستضيف مناقشات ترشيد استهلاك الطاقة بالمصانع

ثلاث تغيرات متباينة بحصص كبار ملاك السوق السعودي

ثلاث تغيرات متباينة بحصص كبار ملاك السوق السعودي

الملك سلمان يوجه بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد

الملك سلمان يوجه بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد

الهيئة العربية للاستثمار تُقرر المساهمة في مشروعات زراعية بـ6 دول

الهيئة العربية للاستثمار تُقرر المساهمة في مشروعات زراعية بـ6 دول