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سوريا والقرم توقعان اتفاقية للنقل البحري والتعاون التجاري

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عقد وفد جمهورية شبه جزيرة القرم برئاسة نائب رئيس وزراء القرم غيورغي مرادوف ووزير النقل السوري علي حمود، اليوم الخميس، اجتماعا في إطار زيارة وفد القرم إلى معرض دمشق الدولي بدورته  61 في دمشق.

© Sputnik . basem haddad

وناقش الطرفان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين شبه جزيرة القرم وسوريا. وخلال الاجتماع، تم توقيع اتفاقية حول التعاون في مجال النقل البحري. من الجانب السوري، وقّعها المدير العام لميناء اللاذقية، أمجد سليمان، ومن جانب القرم، وقع المدير العام لموانئ القرم البحرية سيرغي كفاسوف".

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير حركة الملاحة البحرية بين موانئ شبه جزيرة القرم وسوريا.

ويشكل معرض دمشق الدولي الذي يقام منذ العام 1954، أحد أهم الأحداث الاقتصادية في الشرق الأوسط بمشاركة عشرات الدول من مختلف قارات العالم وآلاف الشركات السورية والعالمية. وتمكن المعرض من استئناف عمله بعد توقف دام ست سنوات بسبب الحرب الدائرة في سوريا منذ عام 2011 .

ويقام المعرض هذا العام في الفترة من 28 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/سبتمبر، حيث جرى تأكيد مشاركة 1500 شركة من 38 دولة على الأقل.

SputnikNews

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