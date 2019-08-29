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القبض على مصري يبيع أعضاء بشرية عبر "فيسبوك"

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وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة كفر الشيخ شمال القاهرة، لقيامه بالإعلان عن بيع أعضاء بشرية عبر الإنترنت.

© Sputnik .

وكشفت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن أحد الأشخاص يقوم بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن الإعلان عن بيع أعضاء بشرية.

وتبين من تحريات الأمن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا زراعيا مقيما بدائرة مركز شرطة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول.

وبفحص الهاتف المحمول، تبيّن وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المُشار إليها، ومنها محادثة بينه وأحد الأشخاص، يقوم فيها المتهم بالاتفاق معه على سعر شراء كُلى، نظير مقابل مادي، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء الحساب المشار إليه.

SputnikNews

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