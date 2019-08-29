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ألمانيا تستهدف خفض ضريبة الشركات إلى 25%

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ألمانيا تستهدف خفض ضريبة الشركات إلى 25% ألمانيا تستهدف خفض ضريبة الشركات إلى 25%

مباشر: أعلنت ألمانيا أنها تخطط لخفض الأعباء الضريبية للشركات حتى مستوى 25 بالمائة، مع سعي أكبر أوروبي لمساعدة الشركات الصغيرة وسط انكماش الاقتصاد.

وفي الربع الثاني من العام الجاري انكمش الاقتصاد الألماني عند مستوى 0.1 بالمائة، وسط توقعات أن يدخل الاقتصاد في حالة ركود مع انكماش محتمل في الربع الثالث الجاري.

وصرح وزير الاقتصاد في ألمانيا اليوم الخميس بأن اقتراحه هو جزء من حزمة مستهدفة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نحو 60 بالمائة من وظائف الدولة.

وتتراوح الضرائب على الشركات في ألمانيا حالياً بين 30 إلى 33 بالمائة.

ومثل تلك الخطوة قد تساهم في تخفيف الضغط على الشركات الألمانية لكنها ستستغرق وقتاً لإحداث أثر.

وذكر بيتر ألتماير أنه يجري محادثات مع وزير المالية من أجل تعزيز الجهود الرامية لتحقيق ذلك.

ويهدف وزير الاقتصاد الألماني لخفض تدريجي في الضريبة من أجل دفع تكاليف مشاريع لم الشمل، وجعلها أكثر جاذبية للشركات من أجل إعادة استثمار الأرباح.

مباشر (اقتصاد)

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