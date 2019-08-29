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الخارجية الفلسطينية تدين قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية في القدس

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الخارجية الفلسطينية تدين قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية في القدس الخارجية الفلسطينية تدين قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية في القدس

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة :

"أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها بالقدس مرتبطة بسفارتها في تل أبيب، وتعتبره عدوانا مباشرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، كما انه لا يساعد أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق السلام على أساس المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين أن لم يكن تعطيلا لتلك الجهود".

وأضاف البيان أن الوزارة " قررت تقديم شكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة بسبب فتح بعثة دبلوماسية رسمية لها في القدس مرتبطة بسفارتها في تل أبيب. كما قررت الوزارة الطلب من المجلس الوزاري للجامعة العربية والذي سينعقد في دورته العادية برئاسة العراق الشقيق يوم العاشر من أيلول / سبتمبر القادم بإدانة هذه الخطوة".

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