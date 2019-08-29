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وحدات كردية بسوريا تبدأ سحب مقاتليها من الحدود مع تركيا

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وحدات كردية بسوريا تبدأ سحب مقاتليها من الحدود مع تركيا وحدات كردية بسوريا تبدأ سحب مقاتليها من الحدود مع تركيا

جي بي سي نيوز :- أعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة للأكراد في شمال وشمال شرق سوريا الثلاثاء، بدء سحب مقاتلين من مناطق قرب الحدود مع تركيا، تنفيذاً للاتفاق الأمريكي التركي حول إنشاء "منطقة آمنة".

وقالت الإدارة الذاتية في بيان إنها بدأت في ـ24 الشهر الحالي "بالخطوات العملية الأولى" لتنفيذ الاتفاق عبر "إزالة بعض السواتر الترابية وسحب مجموعة من وحدات حماية الشعب والأسلحة الثقيلة" من منطقة رأس العين الحدودية. وكررت الأمر ذاته بعد يومين في منطقة تل أبيض.

وكان الخبير في الشأن الكردي، فريد سعدون، اعتبر أن إعلان الولايات المتحدة عن اتفاق مع تركيا حول إقامة مركز عمليات مشترك لتنسيق إنشاء وإدارة "منطقة آمنة" في شمال سوريا، يمهد لتخلي الولايات المتحدة عن حلفائها، وذلك في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال لـ"عربي21": "حتى وقت قريب، كانت الولايات المتحدة تؤكد أنها ستوفر الحماية لـ"قسد"، لكن اتفاقها مع تركيا يعني بالتأكيد تخليها عنها".

وفي السياق ذاته، وضع سعدون حديث البنتاغون عن معاودة ظهور تنظيم الدولة في سوريا والعراق، في إطار البحث عن مبررات من واشنطن لتبرير الاتفاق مع شركاء جدد لمحاربة الإرهاب,وفق وكالات .

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أكدت في تقرير الثلاثاء الماضي، أن تنظيم الدولة عاود الظهور في سوريا مع سحب الولايات المتحدة قواتها من البلاد، وأنه عزز قدراته في العراق.

جي بي سي نيوز

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