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السفير الكويتي في القاهرة يعلق على زيارة السيسي للكويت

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وأضاف الذویخ في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا" أن "ھذه العلاقة الفریدة في ملامحھا جسدت بأحداثھا وتطورھا قصة نجاح كبیرة یحق لنا أن نفخر بھا، وأن نقدمھا للعالم كنموذج حي على وحدة الھدف وصدق التوجه وامتزاج الرؤى والسعي المشترك نحو تحقیق طموحات شعبینا وأمتنا من أجل التنمیة والأمن والاستقرار".

© REUTERS / INQUAM PHOTOS

وتابع: "بدعوة كریمة من حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه یحل الرئیس السیسي أخا كریما وضیفا عزیزا على سموه وعلى الشعب الكویتي، في زیارته المرتقبة للكویت وقائدا حكیما لدولة شقیقة جمعتنا بھا ملحمة عظیمة من الأخوة والتعاون على مدار التاریخ".

وأشار السفير الكويتي إلى أن "ھذه الزیارة التي تأتي في سیاق متواصل من الزیارات والاتصالات المستمرة "تعد فرصة طیبة لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الأخویة الوثیقة بین البلدین وتكرس تمسكنا بثوابتھا والحفاظ على مسارھا الأصیل".

وأوضح أن "زیارة الرئیس السیسي لبلده الثاني الكویت تكتسب أھمیة خاصة في ظل التحدیات العدیدة والمخاطر التي تحیط بالمنطقة وتستلزم المزید من التنسیق والتشاور سعیا وراء الخروج برؤیة مشتركة تسھم في بلورة موقف موحد لمواجھة ھذه التحدیات والمخاطر".

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