إنفوجرافيك.. أهم الأرقام بنتائج الشركات السعودية في النصف الأول

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الرياض ـ مباشر: أعلنت 163 شركة مدرجة بالسوق السعودي، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من 2019، خلال المهلة النظامية، من إجمالي 167 شركة تنتهي سنتها المالية بنهاية ديسمبر، ولم تتمكن 4 شركات من إعلان النتائج.

ويظهر إنفوجرافيك أعده "مباشر"، أبرز الأرقام الإحصائية لنتائج الشركات السعودية خلال النصف الأول والربع الثاني من العام 2019.

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