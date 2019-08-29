أخبار عاجلة

مساء dmc - مساء "dmc" يناقش أسباب الإنخفاض الكبير لأسعاء الدواجن لأول مرة منذ عامين -
رئيس الوزراء يناشد المواطنين بخفض السرعات أثناء القيادة على طريق الساحل الشمالي.. وخطته لصيانته -
آثار ضرب جيش الإحتلال الإسرائيلي للرد على عمليات حزب الله في جنوب لبنان -
العربى للأسمدة: مراكش تستضيف مناقشات ترشيد استهلاك الطاقة بالمصانع -
البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي -
مقتل 100 شخص بقصف للتحالف على سجن ذمار -
معرض الطيران "ماكس 2019" يختتم أعماله -
مئات المتظاهرين يقتحمون مطار هونغ كونغ -
مساء dmc - هاتفياً .. تعقيب محسن عادل رئيس هيئة الإستثمار السابق على إنخفاض معدلات التضخم -
عمرو أديب : أطالب رئيس الوزراء بالتوسع فى تطوير مكاتب الشهر العقاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

السيسي يقر إلغاء التأشيرات بين مصر وأذربيجان لبعض الفئات

Google+ Print

وقالت الجريدة الرسمية المصرية إن " أصدر القرار رقم 541 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية العربية وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، والموقّع في باكو بتاريخ 24-5-2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق"، بـحسب صحيفة "اليوم السابع".

© REUTERS / Arnd Wiegmann

وصرح السفير المصري في أذربيجان عادل إبراهيم لـRT، بأن "هذه الخطوة جيدة وهي إجراء من شأنه تسهيل حركة المسؤولين، كما أنه يعطي المرونة في التعامل بين الدولتين ويوفر الجهد والوقت ويعكس رغبة الدولتين في تطوير العلاقات الثنائية".

ونوه إبراهيم بأن مصر تسمح لرعايا أذربيجان بدخول منتجع شرم الشيخ دون تأشيرة مسبقة في إطار الرحلات السياحية المنظمة، وأن هناك خط طيران مباشر بين شرم الشيخ وباكو. وأضاف: "كممثلين للدبلوماسية المصرية نعمل على أن يتمكن المصريون من الحصول على تأشيرة دخول أذربيجان أون لاين أسوة بمواطني دول أخرى".

في سياق آخر، كان مصدر دبلوماسي في باكو، قد صرح بأنه سيتم إلغاء نظام التأشيرات بين أذربيجان وتركيا اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول.

وألغت أنقرة عام 2007 من جانب واحد نظام التأشيرات لمواطني أذربيجان. في الوقت الحالي، تبلغ مدة الإقامة بدون تأشيرة للمواطنين الأذربيجانيين في تركيا 30 يوما.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مساء dmc - صحيفة الشرق الأوسط تشيد بالمدن الجديدة .. تعيد رسم خريطة مصر

مساء dmc - صحيفة الشرق الأوسط تشيد بالمدن الجديدة .. تعيد رسم خريطة مصر

مساء dmc - زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيقة

مساء dmc - زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيقة

بعد تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل... رسالة مصرية إلى الحريري

بعد تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل... رسالة مصرية إلى الحريري

مساء dmc - أحمد الجار الله: الرئيس السيسي أستطاع أن يعود بمصر إلى ريادة المنطقة

مساء dmc - أحمد الجار الله: الرئيس السيسي أستطاع أن يعود بمصر إلى ريادة المنطقة