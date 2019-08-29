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الإسترليني يواصل التراجع مع الاضطراب السياسي في بريطانيا

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الإسترليني يواصل التراجع مع الاضطراب السياسي في بريطانيا الإسترليني يواصل التراجع مع الاضطراب السياسي في بريطانيا

مباشر: واصل الجنيه الإسترليني تراجعه خلال تعاملات اليوم الخميس مع الاضطراب في الحياة السياسية في بريطانيا.

ووافقت ملكة بريطانيا على مقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعطيل أعمال البرلمان بداية من 11 سبتمبر/آيلول وحتى خطاب الملكة إليزابيث في 14 أكتوبر/تشرين الأول لافتتاح جلسات البرلمان.

وأثارت تلك الخطوة قلق المستثمرين في أن يكون هدف جونسون من تلك الخطوة هو تسهيل إتمام البريكست دون اتفاق.

وفي أكثر من مناسبة أكد جونسون على أنه سيتم تنفيذ البريكست في موعده المحدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وبحلول الساعة 10:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.2200 دولار، وذلك بعد أن سجل مستوى 1.2182 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما انخفضت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 0.07 بالمائة عند 0.9077 إسترليني.

وهدد عدد من الشخصيات مثل رئيس الوزراء السابق جون ماجور باللجوء إلى المحكمة لوقف هذا الإجراء.

وعلى صعيد البورصة البريطانية ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 1.2 بالمائة إلى 7196.1 نقطة.

أما العائد على سندات الخزانة البريطانية ذات فترة استحقاق 10 سنوات فاستقر خلال تلك الفترة عند 0.368 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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