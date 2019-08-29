الترفيه السعودية تطلق حزمة التراخيص الجديدة

الرياض ـ مباشر: أطلقت الهيئة العامة للترفيه، بالسعودية، حزمة جديدة من التراخيص، التي تتسم بسهولة ووضوح الإجراءات، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين في بدء نشاطاتهم وممارستها، وفق تبني أفضل الممارسات التقنية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن حزمة التراخيص الجديدة، التيت م إطلاقها خلال معرضٍ تعريفي، تهدف لتعزيز النشاط الاقتصادي في قطاع الترفيه بالسعودية، وتأتي ضمن مساهمتها في استقطاب الاستثمارات من خلال تطوير منظومة تشريعية فعّالة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجه، أن الهيئة عملت على وضع التشريعات التي تهدف إلى تنظيم القطاع عبر إجراءات سهلة بهدف نمو قطاع الترفيه، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن جهته كشف المدير التنفيذي للعمليات بالهيئة سلطان الفقير، أنه يمكن للمستثمرين اليوم التقدم عبر منصة الخدمات الإلكترونية المخصصة لذلك للحصول على التراخيص عبر إجراءات ميسّرة وواضحة.

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