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الاردن : ضبط أكثر من كروز دخان يعتبر قضية جمركية وليس تهريبا

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جى بي سي نيوز  :-  اعتبر الباحث القانوني ملازم جمارك ايهاب ريان من خلال مذكرة داخلية إلى المساعد الفني في دائرة الجمارك العامة أن أي كمية سجائر تزيد عن “الكروز” ليس تهريبا في حالة التصريح عنها.
وحسب المذكرة التي حصلت “الغد” على نسخة منها أنه بمفهوم المخالفة لا مسوغ للقول اعتبار اي كمية تزيد عن “كروز” وتم التصريح عنها بتسميتها الحقيقية تهريبا وإنما تعامل وفقا للإجراءات الجمركية المتبعة للبضائع بحسب نوعها.
وتأتي هذه الدراسة والرأي ردا على تعميم صدر من دائرة الجمارك بخصوص قرار مجلس الوزراء والمتعلق بمنع دخول أكثر من كروز واحد مع المسافر واعتبار أي كمية تزيد عن “الكروز” تهريبا وصدر قرار الدائرة باعتبار الفعل يشكل جريمة تهريب بتاريخ 2019/8/22.
وتضمنت مشروحات رئيس وحدة التخليص بأنه تم التصريح عن الدخان من قبل المسافر عند التفتيش في قسم الشحن.
وكان قرار مجلس الوزراء قرر اعتبار أي كمية سجائر تزيد عن “الكروز” للمسافر تهريبا وتطبق عليه الإجراءات القانونية بما فيها حجز السيارات.

صورة عن المذكرة : 

 

جي بي سي نيوز

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