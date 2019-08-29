الأرجنتين تعتزم تمديد فترة سداد السندات الدولية وقرض صندوق النقد

مباشر: أعلنت الأرجنتين أنها ستفاوض حائزي السندات السيادية وصندوق النقد الدولي بشأن تمديد فترة استحقاق التزامات الديون لديها، كطريقة للتأكد من قدرة الدولة على السداد.

وقال وزير الخزانة في الأرجنتين هرنان لاكونز في تصريحات أمس الأربعاء إن الحكومة ستعيد تشكيل استحقاقات الديون المدينة بها لصندوق النقد الدولي وفقاً لاتفاقية الحصول على قرض بقيمة 57 مليار دولار، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت حكومة الرئيس الأرجنتيني موريسو ماكري تفاوضت على أكبر قرض في تاريخ صندوق النقد بقيمة 57 مليار دولار وتعهدت بحزمة من الإصلاحات والإجراءات التقشفية من أجل منع تخلف البلاد عن سداد الديون.

وأضاف لاكونز أن مدفوعات الفوائد وأصول الدين على السندات المصدرة وفقاً للقانون الدولي والمحلي لن يتم تعديلها في إعادة تشكيل الاستحقاقات.

وتابع المسؤول الأرجنتيني: التغييرات في فترات الاستحقاق ستستهدف الالتزامات التي تتحملها الجهات المؤسسية بدلاً من المستثمرين الأفراد.

وأكد وزير الخزانة الأرجنتيني أن الأولوية اليوم هي ضمان الاستقرار، "لأنه من غير المجدي إطلاق تدابير إعادة تنشيط إذا لم يكن هناك استقرار".

وأوضح لاكونز أنه مكلف من جانب الرئيس الأرجنتيني لحل المشكلة قصيرة الآجل لضمان استقرار الانتخابات، "ولكن يجب أيضاً ضمان ذلك على المدى المتوسط والطويل بحيث لا نترك مشكلة لأي شخص".